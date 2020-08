Terremoto Matera, forte scossa sismica al mattino: i dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una forte scossa di Terremoto Accettura, provincia di Matera, questa mattina. Andiamo a vedere tutti i dettagli e danni provocati dalla scossa. Torna a tremare l’Italia, con una forte scossa di Terremoto che ha colpito Accettura, in provincia di Matera. Infatti era da tempo che non si registravano scosse di Terremoto rilevanti al Sud Italia. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #MATERA, in #BASILICATA, a #Accettura. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Matera

iL Meteo

Terremoto oggi in Italia, 23 luglio 2020: ecco le ultime scosse registrate – Dati INGV. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato, nella nottata e nella mattinata di oggi, gio ...(Leggo.it) LEGGI ANCHE—> Basilicata, 36 migranti positivi al coronavirus. Terremoto a Matera, solo paura tra i cittadini. La scossa ha creato solo panico tra gli abitanti, i quali non hanno corso ...