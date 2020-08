Terremoto in casa grillina e il governo trema. Spadafora minaccia le dimissioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Terremoto in casa grillina. Questa volta è la riforma dello sport e del Coni a spaccare il movimento. E a mettere a dura prova la tenuta del governo giallorosso. Il ministro Vincenzo Spadafora è pronto a rimettere la delega allo Sport se non avrà la fiducia del M5S. Conservando quella alle politiche giovanili. Grillini nel caos. Spadafora minaccia le dimissioni Il confronto è aspro dopo una lettera di 5 parlamentari grillini che hanno chiesto al titolare dello Sport di fermarsi. Missiva che ha molto irritato il ministro campano e ha avvelenato il clima. Tant’è che da 24 ore si susseguono incontrollate le voci di un incontro tra Spadafora e Conte. Durante il quale il ministro avrebbe ... Leggi su secoloditalia

