Temptation Island, Valeria Liberati ci ripensa e torna con Ciavy? L'indiscrezione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono tornati insieme dopo la rottura al falò di confronto della settima edizione di Temptation Island. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - 1992Harmony : RT @ciaoodiotuttj: Cesare Cantelli as L’AMANTE DEL TRASH Fa disinformazione, Dario per questo minaccia di bloccarlo Ultimamente ha solo fat… - zazoomblog : Temptation Island Manila Nazzaro: il pensiero di Maria De Filippi il commento dei genitori e dei suoi figli -… - AdamBenNasr2 : RT @Giulia20711405: @adk8rr_ @Rellaes @AdamBenNasr2 @WinehouseLaura Cmq capisco, ho sbirciato nel tuo profilo, continua a guardare Temptati… -