Temptation Island, Manila Nazzaro: il pensiero di Maria De Filippi, il commento dei genitori e dei suoi figli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manila ha raccontato quale era il pensiero della conduttrice su di lei e come ha reagito la sua famiglia dopo averla vista nel programma Temptation Island: Manila Nazzaro racconta l’esperienza nel programma Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie vip che hanno partecipato alla settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia ha letteralmente conquistato il pubblico. I telespettatori hanno amato il loro comportamento sempre rispettoso nei confronti uno dell’altra, ma anche i loro principi e il loro essere confidenti e d’aiuto agli altri. Dopo le dichiarazioni di Lorenzo, Manila ha parlato attraverso Vanity Fair dell’esperienza vissuta ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Temptation Island, l'inaspettata decisione per Alessia Marcuzzi: chi… - TATOESPO : @fraversion @ItaliaOggi Eppure è una delle poche case di produzione che ha continuato a fornire prodotti. Esempi: U… - adk8rr_ : @Giulia20711405 @Rellaes @AdamBenNasr2 @WinehouseLaura Studio anche alla Columbia se è per questo ma si, omg di sic… -