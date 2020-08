Temptation Island, Lorenzo Amoruso confessa: “Pietro Delle Piane voleva controllassi le telecamere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lorenzo Amoruso, uno tra i protagonisti dell’ultima, fortunatissima edizione di Temptation Island e compagno di Manila Nazzaro, rivela il significato Delle frasi in codice di Pietro Delle Piane. Al calciatore, il compagno di Antonella Elia ha confessato di avere baciato la single Beatrice De Masi, per poi ritrattare al falò. “Quella sera c’era un bel clima allegro, tanto è vero che quando sono usciti dalla casa, – racconta a Fanpage.it – ho chiesto a tutti e tre cosa fosse accaduto perché avvertivo un clima particolare. Però non c’ero fisicamente. – spiega Amoruso – È vero che lì sotto c’era un vassoio con Delle caramelle, i ... Leggi su tvzap.kataweb

