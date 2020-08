Temptation Island, il litigio tra Lorenzo Amoruso e Andrea: cosa è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora novità in vista per quanto riguarda l’ultima edizione di Temptation Island: Lorenzo Amoruso e Andrea avrebbero litigato, ecco il motivo Un rapporto ben consolidato durante la loro esperienza condivisa a Temptation Island. Ora tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli potrebbe esserci anche un addio tra amici. Qualcosa sarebbe cambiato dopo le settimane trascorse nel … L'articolo Temptation Island, il litigio tra Lorenzo Amoruso e Andrea: cosa è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Giulia20711405 : @adk8rr_ @Rellaes @AdamBenNasr2 @WinehouseLaura Cmq capisco, ho sbirciato nel tuo profilo, continua a guardare Temp… - MRZ1977 : RT @valfromrome: Invece di idiozie come Grande Fratello, Temptation Island, La vita in diretta etc etc... Magari.... - amarsimale_ : RT @ciaoodiotuttj: Cesare Cantelli as L’AMANTE DEL TRASH Fa disinformazione, Dario per questo minaccia di bloccarlo Ultimamente ha solo fat… -