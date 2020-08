Tavolo di confronto su frontalieri tra Italia e San Marino (Di mercoledì 5 agosto 2020) SAN Marino (ITALPRESS) – Incontro tra il segretario di Stato per il Lavoro di San Marino, Teodoro Lonfernini, e il sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi. E' stato stabilito di attivare un Tavolo di confronto permanente, che possa affrontare una serie di questioni sia politiche che tecniche, in materia di lavoro.Nella Repubblica di San Marino operano tutt'oggi circa 6.200 lavoratori frontalieri, che si aggiungono agli oltre 10.000 Italiani residenti sul territorio sammarinese. Il Tavolo politico e tecnico che è stato concordato, al quale oltre ai rappresentanti dei due ministeri dovranno sedere esponenti delle Regioni Emilia Romagna e Marche, avrà il compito di trattare tutte le tematiche relative proprio al lavoro ... Leggi su iltempo

SAN MARINO (ITALPRESS) – Incontro tra il segretario di Stato per il Lavoro di San Marino, Teodoro Lonfernini, e il sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi. E’ stato stabilito di attivare un tavolo ...

