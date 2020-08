Tastiera meccanica: le migliori da comprare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Che sia per la creazione della perfetta postazione da gaming o per l’arredamento del proprio studio domestico, l’acquisto della migliore Tastiera meccanica potrebbe risultare piuttosto complesso in ragione dell’enorme quantità di dispositivi attualmente sul mercato. La leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : Tastiera meccanica HyperX, arriva la coloratissima tastiera meccanica Alloy Elite 2 Tom's Hardware Italia HyperX, nuova variante delle cuffie Cloud Core con supporto all’audio surround 7.1

Inoltre, la compagnia ha lanciato la coloratissima tastiera meccanica Alloy Elite 2, equipaggiata con switch rossi HyperX, realizzati per resistere ad almeno 80 milioni di pressioni. Se siete ...

Le migliori keyboard wireless: guida all’acquisto

Se invece la tastiera è per il gaming bisogna controllare la retroilluminazione LED, i tasti programmabili e la meccanica di funzionamento. Vediamo quali sono le migliori keyboard wireless, con una ...

