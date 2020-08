Tara Gabrieletto oggi, profilo tradisce l’assenza di ‘sostanza’: «Meglio avere materia nel cervello…» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tornata su piazza dopo la fine della storia d’amore – e del matrimonio – con Cristian Gallella, Tara Gabrieletto sfodera oggi tutta la sua forma fisica. Che pecca in ‘sostanza’ secondo qualcuno. Con un seguito di quasi 600 mila followers l’ex protagonista di Uomini e Donne torna a risplendere sul social dopo la rottura con lo storico tronista. E sembra rinata, stando alle considerazioni di quanti si complimentano con la trentatreenne vicentina. Constatazioni confermate in qualche modo dalla stessa Tara tra le righe del proprio account Instagram. Leggi anche >> Martina Colombari cosa mangia? ‘Assalita’ per il bombolone in mano, poco credibile: «Sta facendo finta» Tara Gabrieletto oggi: nel mirino delle ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : È scontro tra un'ex di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Cristina Incorvaia risponde all’attacco di Tara Gabrieletto (ma parte un inaspettato catfight con… - infoitcultura : Nello scontro tra Tara Gabrieletto e Cristina Icorvaia interviene anche Jessica Battistello (che attacca la sua ex… - infoitcultura : Tara Gabrieletto punta sugli avvocati | Pesanti parole per l’ex di Uomini e Donne | Video - MondoTV241 : Uomini e Donne: scontro tra Tara Gabrieletto e Cristina Incorvaia #TaraGabrieletto #cristinaincorvaia -