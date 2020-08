Tacopina: «Catania ha un gran bacino di tifosi. Deluso da Venezia» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Joe Tacopina, avvocato italo-americano, è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com per parlare del Catania Joe Tacopina, avvocato italo-americano, è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com per parlare del Catania e di una possibile acquisizione nei prossimi mesi: «Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi. La storia del Catania è notevole. E soprattutto c’è un bacino di tifosi caldissimi: il dodicesimo in Italia nonostante la Serie C». Venezia – «Amo questa città e la sua gente. Ma allo stesso tempo sono rimasto Deluso dai tifosi. Noi ... Leggi su calcionews24

