Tacopina: “Catania con grande storia e grandi tifosi. Gli impianti sportivi non sono tanto diversi da quelli del Real Madrid…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Ho un forte interesse per il Catania", così Joe Tacopina ai microfoni di Gianlucadimarzio.com in merito alla società etnea. Dal Nord al Sud d'Italia, l’imprenditore italoamericano si prepara per una nuova esperienza nel mondo del calcio.Tacopina: "Catania con grande storia e grandi tifosi"caption id="attachment 440537" align="alignnone" width="594" Tacopina (getty images)/caption"Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi", ha raccontato Tacopina in merito allo stato della trattativa con l’attuale proprietà rossazzurra. "Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La ... Leggi su itasportpress

