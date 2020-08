T1 Entertainment & Sports annuncia un accordo di streaming pluriennale esclusivo con Twitch (Di mercoledì 5 agosto 2020) T1 Entertainment & Sports ha annunciato oggi di aver siglato un esclusivo accordo di streaming pluriennale con Twitch, il servizio e la community leader a livello mondiale per l’intrattenimento multiplayer. Espandendo il precedente accordo, che includeva già il team di League of Legends di T1, i giocatori e i creatori di contenuti della “joint venture” utilizzeranno Twitch per ospitare il loro gameplay e varie forme di contenuto. “T1 è entusiasta di espandere la sua partnership con Twitch oltre il team di League of Legends e i mercati coreani”, ha dichiarato Joe Marsh, CEO di T1. “Mentre continuiamo a crescere nella nostra presenza ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Entertainment & Antonio Adinolfi, produttore delegato e direttore area cinema di Fenix Entertainment Primaonline Gundam Extreme Vs Maxi Boost On – Un Valzer Infinito di sfide

Nome completo – Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On Piattaforme – PS4 Developer – Bandai Namco Entertainment Publisher – Bandai Namco Entertainment Distribuzione – Digitale Data di uscita – 30 luglio ...

Fincons Group rivela le tecnologie must-have per lo sport entertainment

Il documento intitolato: "Next Gen technologies now at bat: Machine Learning, AI and Next Gen TV drive the sports entertainment experience revolution" è disponibile gratuitamente qui: ...

