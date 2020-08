Sviluppo Campania: accordo con il Credito Cooperativo per sostenere le imprese (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sviluppo Campania: la società in house della Regione Campania (presieduta da Mario Mustilli) ha siglato un accordo con il Credito Cooperativo per sostenere nuovi investimenti per le imprese. La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo grazie alle 11 Bcc aderenti sarà impegnata per permettere l’accesso allo SFiN, il nuovo strumento agevolativo, promosso dalla Regione … Leggi su 2anews

ottopagine : Sviluppo Campania e credito cooperativo insieme per le imprese - larampait : ?? Regionali Campania, Iodice: “Fondamentale investire nelle infrastrutture” “Le infrastrutture sono fondamentali pe… - bancacampaniac : ?? Nello #speciale de #ilsole24ore ??dedicato al Rapporto #creditocooperativo #sud, uscito in edicola lo scorso 25 l… - mattinodinapoli : Il Credito Cooperativo e Sviluppo Campania insieme per sostenere nuovi investimenti per le imprese - statodelsud : Coronavirus Campania. Come sospendere i finanziamenti agevolati di Sviluppo Campania -