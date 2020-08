Superbonus e Sismabonus al 110%: ecco i moduli per asseverazione e stato di avanzamento dei lavori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha firmato il decreto attuativo con la modulistica e le modalità di trasmissione agli organi competenti, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici Leggi su ilsole24ore

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110% - PUBBLICATO UNO DEGLI 'ATTUATIVI' Entro la fine di questa settimana dovrebbero venir pubblicati… - fisco24_info : Superbonus e Sismabonus al 110%: ecco i moduli per asseverazione e stato di avanzamento dei lavori: Il ministro del… - NikiCottone : Superbonus e Sismabonus al 110%: ecco i moduli per asseverazione e stato di avanzamento dei lavori @sole24ore - NikiCottone : #superbonus110% e #sismabonus110%: ecco i #moduli per asseverazione e stato di avanzamento dei lavori #5agosto… - Ikaroixxx : RT @MISE_GOV: #dasapere #agevolazioni #Superbonus e #Sismabonus al 110%: firmato il Decreto Asseverazioni: Pubblicata la modulistica per gl… -