"Stupendi!". Fiorello, Amadeus e rispettive signore (Susanna e Giovanna) beccati così (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amadeus e Fiorello, un'amicizia indissolubile. Ormai il pubblico italiano ha avuto modo di comprendere che i due sono davvero due amici inseparabili. Sul palco del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello hanno dato prova di grande sintonia, conseguenza di un legame che viene coltivato anche e soprattutto lontano dalle telecamere. Oggi l'ulteriore conferma che a separarli non c'è di mezzo neanche il mare. Complici e uniti, tra i due amici è sempre bastato un solo sguardo per comprendersi al volo. Dopo un periodo di lockdown, volano insieme in vacanza sotto il caldo sole della Sardegna. Al loro fianco le mogli, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo, ed è così che il quartetto procede felice e indisturbato tra un bagno a mare e aperitivi al

