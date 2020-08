Starfield è ancora molto lontano? Bethesda non condividerà nuovi dettagli sul gioco quest'anno (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quando l'E3 2020 è stato cancellato, praticamente tutti i publisher tranne Bethesda hanno annunciato degli eventi digitali. Il QuakeCon at Home 2020 è stato confermato, ma il programma recentemente pubblicato non menzionava Starfield o The Elder Scrolls 6. Dunque, quando otterremo nuove informazioni sugli attesi giochi?Per quanto riguarda Starfield, non quest'anno. Un utente Twitter ha raccontato di un sogno fatto dal suo fidanzato in cui è apparso Pete Hines di Bethesda. Il dirigente avrebbe detto al fan nel sogno: "non diremo nulla su Starfield fino al prossimo anno".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Il QuakeCon at Home 2020 è stato confermato, ma il programma recentemente pubblicato non menzionava Starfield o The Elder Scrolls 6. Dunque, quando otterremo nuove informazioni sugli attesi giochi?

In seguito alla cancellazione dell'E3 2020, i grandi attori videoludici hanno annunciato un'ampia rassegna di eventi digitali sostitutivi, coordinati all'interno della cornice del Summer Game Fest org ...

