“Sta diventando calva e brutta”, offese alla Meloni su Facebook: Paola Pessina lascia la vicepresidenza della Fondazione Cariplo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 3 agosto aveva scritto su Facebook che “Giorgia Meloni sta diventando calva” e che “l’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti”, accompagnando il post a una foto della leader di Fratelli d’Italia sui banchi del Parlamento. Per questo Paola Pessina, ex sindaco di Rho si è dimessa da vicepresidente della Fondazione Cariplo. Le scuse della professoressa di lettere e religione, arrivate dopo aver pubblicato la frase offensiva, infatti, non sono bastate. E così, dopo un colloquio con l’Ente, e con il presidente Giovanni Fosti, è arrivato il passo indietro della vicepresidente. “Le affermazioni e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

