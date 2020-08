Sri Lanka, gatto corriere della droga fugge di prigione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sri Lanka, gatto “arrestato” per traffico di droga fugge di prigione: il felino è riuscito ad evadere da un carcere di massima sicurezza E’ evaso di prigione il gatto “arrestato” in Sri Lanka per contrabbando di droghe e schede SIM di telefoni cellulari. Il felino era detenuto in un stanza del carcere di massima sicurezza… L'articolo corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Sri Lanka Lo Sri Lanka al voto per rinnovare il Parlamento Vatican News Sri Lanka: la più antica tradizione asiatica di rugby

Nello Sri Lanka il rugby arriva in tempi antichi, al tempo del colonialismo britannico, nel lontano 1879. A soli 8 anni dalla prima partita internazionale di rugby. La prima squadra viene infatti ...

Sri Lanka, gatto “arrestato” per traffico di droga fugge di prigione

E’ evaso di prigione il gatto “arrestato” in Sri Lanka per contrabbando di droghe e schede SIM di telefoni cellulari. Il felino era detenuto in un stanza del carcere di massima sicurezza di Welikada ...

