Spiagge italiane “malate”, avanza l’erosione dei litorali. E le concessioni tolgono sempre più spazio ai tratti liberi – Il report di Legambiente (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nell’estate dell’emergenza Covid-19, trovare un posto libero dove prendere il sole liberamente e gratuitamente è sempre più difficile. Aumentano le concessioni balneari, che interessano oltre il 50% delle Spiagge italiane, mentre l’8% di costa non è balneabile perché il mare è inquinato. È quanto emerge dal nuovo rapporto Spiagge di Legambiente, che fotografa la situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere del nostro Paese, anche grazie a Goletta Verde, la campagna che monitora la qualità delle acque del mare. Legambiente ha messo assieme i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regioni e Comuni, e analizzato foto aeree per stilare una classifica dei primi dieci Comuni ... Leggi su ilfattoquotidiano

