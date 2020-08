Spazio, prima radiografia di una supernova: ecco come evolve l’esplosione delle stelle (Di mercoledì 5 agosto 2020) prima radiografia di una supernova ricca di calcio, una stella morente che, esaurito il proprio combustibile nucleare, da’ vita a una delle esplosioni piu’ violente del cosmo. E’ descritta nello studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal da un gruppo di circa 70 astronomi di 15 Paesi diversi, coordinati dalla Northwestern University americana. La supernova ricca di calcio, denominata ‘SN2019ehk’, e’ stata osservata nel 2019 sotto forma di un puntino arancione: e’ esplosa nella galassia Messier 100 (M100), a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. Secondo gli autori dello studio, all’incirca la meta’ del calcio dell’universo, compreso quello di denti e ossa del corpo, e’ prodotto negli ultimi sussulti di ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Spazio, prima #radiografia di una #supernova: ecco come #evolve l’#esplosione delle #stelle - GiusCheGuevara : @pisto_gol @Gazzetta_it Io ricordo Bagni intervistato da Francioso prima di Napoli-Milan del 1/5/88...sono nello sp… - Spazio_J : - italosvevolibri : RT @italiasindaco: La VERONICA GALLETTA vince il Premio #Campiello Opera Prima riuscendo ad “eleggere lo spazio marino di Ortigia a santuar… - MaryWinner6 : @Kasaphan Sogni pure,scomparirà prima lei, nel frattempo stà al mondo perché c'è spazio. -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio prima

Il Denaro

Si chiama Record ed e' un sistema di Natural Language Processing in grado di abbattere il tempo necessario a trovare le informazioni sul Covid-19 ...Bisognerà attendere ancora un po' per il primo volo commerciale nello spazio. Ma mentre Virgin Galactic annuncia lo slittamento al primo trimestre del 2021, ha deciso di svelare in anteprima il design ...