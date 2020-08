Spadafora non lascia, ma rimette le deleghe allo Sport, Conte congela la decisione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la bocciatura della sua riforma dello Sport, il ministro Spadafora si è sentito colpito personalmente. Repubblica scrive: “Il ministro Vincenzo Spadafora ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte con la quale rimette le deleghe dello Sport, dopo il no dei vertici parlamentari M5S alla sua riforma dello Sport ritenuta troppo filo Malagò”. Ma Conte, sentito il ministro, “ha congelato la decisione. Spadafora comunque non intende dimettersi, e infatti ha tenuto per sé la delega alle politiche giovanili“. La frattura tra Spadafora e il Movimento minaccia gli equilibri del governo. E così i deputati che hanno ... Leggi su ilnapolista

