Somministrazione di alcolici a minori, denunciato barista e titolare del locale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attività di indagine, hanno accertato che una minore, dopo aver bevuto una bevanda alcolica presso un bar di Lioni, si era sentita male al punto tale di ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, per una “intossicazione da alcool”. Per tale motivo, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “Somministrazione di bevande alcoliche a minori”. E’ al vaglio la procedura amministrativa per l’erogazione della sanzione accessoria della chiusura del locale. Il consumo di alcolici è un fenomeno ... Leggi su anteprima24

RaffaeleFerroni : @markorusso69 il 415 CP è già stato dichiarato in parte incostituzionale (sent. 108 23 apr 1978) e il 613 riguarda… - sehmagazine : #Olbia, il sindaco Settimo Nizzi proroga fino al 31 agosto l’ordinanza di divieto di consumo, somministrazione e ve… - sehmagazine : #Olbia, il sindaco Settimo Nizzi proroga fino al 31 agosto il divieto di consumo, somministrazione e vendita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Somministrazione alcolici Somministrazione di bevande alcoliche a minori, denunciato barista e titolare del locale AvellinoToday Lioni -Somministrazione di bevande alcoliche a minori, denunciato barista e titolare del locale.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attività di indagine, hanno accertato che una minore, dopo aver bevuto una bevanda alcolica presso un bar di Lioni, si era senti ...

Ragazza si sente male per il troppo alcol: è minorenne, denunciati titolare e barista a Lioni

Per tale motivo, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “somministrazione di bevande alcoliche a minori”. E’ al vaglio la procedura ...

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attività di indagine, hanno accertato che una minore, dopo aver bevuto una bevanda alcolica presso un bar di Lioni, si era senti ...Per tale motivo, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “somministrazione di bevande alcoliche a minori”. E’ al vaglio la procedura ...