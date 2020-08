Sogin ha avviato lo smantellamento della parte esterna del reattore della ex centrale nucleare di Latina. Fu costruita ma Mattei nel 1958 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Con un investimento di circa 280 milioni di euro, la Sogin, la società del Mef impegnata nella gestione degli impianti nucleari, ha avviato lo smantellamento anche della parte esterna del reattore della ex centrale di Latina, con l’obiettivo di arrivare entro il 2027 a modificare lo stesso skyline dell’edificio, abbassando l’altezza dell’edificio da 53 a 38 metri. E’ iniziata ieri la demolizione degli schermi dei generatori di vapore, i boiler, inseriti sull’edificio, ognuno del peso totale di quasi 200 tonnellate. Gli schermi vengono tagliati a 50 metri d’altezza, portati a terra e trasferiti in un’area dove il ferro viene separato ... Leggi su lanotiziagiornale

Sogin avviato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sogin avviato