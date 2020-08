Siviglia-Roma domani in tv: orario, canale e diretta streaming ottavi Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Siviglia-Roma sarà visibile domani in tv: ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per gli ottavi di finale di Europa League. In Germania va in scena questa sfida in gara unica che mette di fronte gli spagnoli e i giallorossi, entrambe a caccia del pass per proseguire nel proprio cammino nella seconda coppa europea. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

OfficialASRoma : Verso Siviglia-Roma… ?? ?? Ecco il Match Program in vista dell’ottavo di #UEL ?? - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ???“Ora possiamo pensare in pieno al Siviglia e all’@EuropaLeague. Sono gare secche e vogliamo giocarcela fino alla… - ilRomanistaweb : ?? Tatticamente, pregi e difetti del Siviglia: solidi, ma a fasce scoperte (pag. 7) ?????????????? L'ex, Smalling: «Grazie… - ansacalciosport : E.League: Taylor arbitra Inter-Getafe, Siviglia-Roma a Kuipers. Orsato dirigerà la sfida fra Copenaghen e Basaksehi… -