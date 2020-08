Siluro di Gianluigi Paragone ai due grillini: folle guerra al contante, vogliono far chiudere i negozi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non c'è niente da fare, i Cinquestelle hanno deciso di ingaggiare guerra al contante così artigiani, negozianti, ristoratori e prof di ripetizioni saranno sistemati per le feste. Bravi, così si fa. Stavolta la proposta arriva da Mimì e Cocò pentastellati, al secolo BuffoBuffagni e LallaCastelli i quali ricoprono l'incarico di viceministro di «qualche cosa ma non si sa bene cosa». Buffo e Lalla hanno deciso di premiare con un bonus sconto il clienti che pagheranno con la carta elettronica al ristorante, così la transizione verso l'abolizione del contante sarà più rapida, dicono. A parte la discriminante illogica e forse pure contra legem, non si capisce la ratio: il contante è frutto di per sé di una rapina? È ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Siluro Gianluigi Siluro di Gianluigi Paragone ai due grillini: folle guerra al contante, vogliono far chiudere i negozi Il Tempo