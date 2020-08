Sidigas, cessione del ramo d’azienda: incontro rinviato al 2 settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “I sindacati hanno concordato il rinvio per avere la possibilità di approfondire le motivazioni comunicate dalla Società e per avere la possibilità di incontrare in assemblea tutti i lavoratori, visto l’impossibilità finora avuta causa covid. Le OO.SS dopo il confronto con i lavoratori, presenteranno alla società un documento condiviso individuando i punti cardini dello stesso tra cui il mantenimento dei livelli occupazionali, gli inquadramenti, il territorio e le condizioni dove svolgere la nuova attività lavorativa. L’incontro con il gruppo ha permesso non solo di lavorare meglio all’accordo ma di rafforzarlo grazie all’intesa raggiunta dai sindacati. Le OO. SS. sono dirette verso un’unica direzione, tutelare tutti i ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Sidigas, cessione del ramo d’azienda: incontro rinviato al 2 settembre - ottopagine : Sidigas verso la cessione del ramo d'azienda a Sidiren #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Sidigas cessione Cessione del ramo d'azienda Sidigas, incontro rinviato al 2 settembre Orticalab Cessione del ramo d’azienda, Sidigas scrive ai sindacati

Iuna nota inviata alla Filca Cisl, alla Femca Cisl, alla Fillea Cgil, alla Filctem Cgil, alla Feneal Uil, alla Uiltec Uil e alla Ugl, firmata dall’Amministratore delegato Dario Scalella, la Sidigas.co ...

Iuna nota inviata alla Filca Cisl, alla Femca Cisl, alla Fillea Cgil, alla Filctem Cgil, alla Feneal Uil, alla Uiltec Uil e alla Ugl, firmata dall’Amministratore delegato Dario Scalella, la Sidigas.co ...