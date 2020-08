Shakhtar – Wolfsburg – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutto pronto per questo ottavo di finale di Europa League tra Shakhtar e Wolfsburg con calcio di inizio alle ore 18:55. Uno dei match più interessanti di questi ottavi di finale che giocheranno il ritorno dopo la vittoria degli ucraini all’andata per 2-1 UEFA EUROPA LEAGUE – Shakhtar – Wolfsburg Castro dovrà fare a meno di Ismaily, infortunato, e quindi a sinistra ballottaggio tra Marquinhos e Bolbat a completare il reparto difensivo con Krystov, Matvienko e Dodò; a centrocampo saranno Antonio e Stepanenko con la possibilità all’ultimo dell’inserimento di Patrick al posto di uno dei due. Davanti spazio a Marlos, Taison e Kovalenko dietro a Junior Moraes. Problemi in difesa per Glasner che non avrà William e Mbabu e quindi dovrà adattare ... Leggi su giornal

blab_live : #UEL #EuropaLeague, #DONWOB @FCShakhtar @VfL_Wolfsburg tedeschi a caccia dell’impresa! Probabili formazioni,… - RockSidePub : ?? Mercoledì 5 agosto – Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, ore 18:55 Mercoledì 5 agosto – Copenaghen-Istanbul Basaksehir,… - calciodangolo_ : #UEL | #Pronostici su #ShakhtarWolfsburg. I nostri consigli sulle #scommesse di giornata - calciodangolo_ : ?? #UEL: a che ora giocano e dove vedere #ShakhtarWolfsburg in tv o streaming ?? - Angolo_Inter : ?? #UEL: a che ora giocano e dove vedere #ShakhtarWolfsburg in tv o streaming ?? -