Serie C, oggi il termine per l’iscrizione: Siena in dubbio, ottimismo per il Catania. Il Palermo… (Di mercoledì 5 agosto 2020) A mezzanotte scadrà il termine per l'iscrizione al campionato di Serie C.Domani il Palermo potrà sapere quali saranno le sue sfidanti nella corsa alla promozione in cadetteria. A poco più di dodici ore dal gong, tuttavia, sono ancora diverse le squadre in dubbio. L'emergenza Covid-19 e le ultime vicende ad esse legate, infatti, hanno messo a rischio il futuro di alcuni club. Tra questi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Arezzo e Teramo, hanno pronti i documenti necessari. A un passo dall'iscrizione sarebbe anche la Sicula Leonzio. ottimismo anche in casa Catania, dove il passaggio di proprietà a seguito del fallimento sfiorato ha riportato il sereno. Situazione più problematica, invece, per il Siena, che sta ancora trattando la cessione. ... Leggi su mediagol

AntoVitiello : La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termin… - regionetoscana : A duecento anni dalla sua nascita, la Toscana rende omaggio a #PellegrinoArtusi, padre della cucina italiana. Oggi… - EmpoliCalcio : Insieme abbiamo conquistato la Serie A, oggi festeggi il tricolore; il primo allenatore che dopo aver guidato l'Emp… - HPreparazione : Ma parliamo di cose più serie della religione Io ho questa pizza che mio figlio ieri sera non ha toccato E ho Save… - SurrexitVere : RT @andygag: C'è una costante nella storia di Europa: la devozione a Maria. Comincia oggi una serie in 14 puntate, alla ricerca di quelle c… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, 38esima giornata: Genoa-Verona 3-0, i rossoblù sono salvi. Retrocede il Lecce Sky Tg24 Parma, tutti i nomi per il dopo Faggiano

tutti i nomi del possibile sostituto IlParmense.net (Oggi) - Come un fulmine a ciel sereno, a soli due giorni dalla fine del campionato di Serie A, si vocifera con insistenza la partenza del Direttore ...

Il Genoa punta su Faggiano come nuovo direttore sportivo

La voce circola da diverse ore, il Genoa punta forte su Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma. Il presidente Enrico Preziosi lo corteggia da alcune settimane e in queste ore avrebbe f ...

tutti i nomi del possibile sostituto IlParmense.net (Oggi) - Come un fulmine a ciel sereno, a soli due giorni dalla fine del campionato di Serie A, si vocifera con insistenza la partenza del Direttore ...La voce circola da diverse ore, il Genoa punta forte su Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma. Il presidente Enrico Preziosi lo corteggia da alcune settimane e in queste ore avrebbe f ...