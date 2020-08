Serie B, Cittadella-Frosinone 2-3: gara folle al Tombolato, Ciano firma la qualificazione al 120′ (Di giovedì 6 agosto 2020) Vittoria last-minute per il Frosinone.Sul campo del Tombolato è andata in scena la sfida tra il Cittadella e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale dei playoff di Serie B. Una gara tra le più belle della stagione, che si è conclusa in modo spettacolare con un gol realizzato nell'ultimo secondo disponibile. I padroni di casa partono benissimo e nei primi 45 minuti mettono subito in discesa la partita grazie alla doppietta di Diaw: l'attaccante della compagine veneta prima realizza un calcio di rigore al quinto minuto di gara, poi porta il risultato sul 2 a 0 al 45' con una bella spaccata.Il Frosinone non si arrende e pochi minuti dopo riapre ... Leggi su mediagol

