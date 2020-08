Serie A femminile 2020-21, Sky rinnova l’accordo per i diritti tv: domani il calendario (Di mercoledì 5 agosto 2020) I diritti televisivi della Serie A femminile anche nella stagione 2020-21 saranno di proprietà di Sky Sport. rinnovato l’accordo tra Sky e la FIGC per la trasmissione in diretta di due partite per ciascun turno di Serie A, tra cui quella della domenica alle 12:30, per un totale di 44 match di campionato. Alle sfide di A si aggiungono anche le semifinali e la finale di Coppa Italia oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana: un totale di 50 match tutti da vivere su Sky Sport. “È con soddisfazione che rinnoviamo il nostro impegno nel calcio femminile. In questi ultimi anni, abbiamo contribuito ad aiutarne la crescita, seguendo la Serie A e i Mondiali 2019 in Francia – commenta Marzio Perrelli, Executive ... Leggi su sportface

