Sergio Zavoli, morto il giornalista maestro della tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste che hanno segnato la storia. Nato a Ravenna nel 1923, Zavoli era entrato alla Rai nel 1947 come giornalista radiofonico. Il passaggio alla tv nel 1968: Zavoli ideò trasmissioni di grande successo come TV7, AZ, Controcampo; l’anno successivo diventò condirettore del Telegiornale e poi ancora direttore del Gr1 (1976) e presidente della Rai (1980-86). Zavoli è stato anche direttore del ... Leggi su ilfattoquotidiano

mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - chedisagio : ?? È morto Sergio Zavoli. Aveva 96 anni e una vita da insegnare - DiGiacomoV : Uno dei veri grandi dell'informazione ci ha lasciato fisicamente e intellettualmente ma resteranno per sempre le su… - WorldsLine1 : -