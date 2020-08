Sergio Zavoli, morto il giornalista maestro della tv: “Noi parliamo di Dio quasi origliasse” (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Noi parliamo di Dio quasi origliasse, per sapere che cosa ne pensiamo, ed è arduo non nominarlo invano, specie da quando, irato, ha scelto il suo nascondimento: così scriveva in una delle sue poesie a proposito dell'”attesa più grande”. Zavoli giornalista, scrittore, saggista, poeta. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste che hanno segnato la storia. Nato a Ravenna nel 1923, Zavoli era entrato alla Rai nel 1947 come ... Leggi su ilfattoquotidiano

