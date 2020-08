Sergio Zavoli, morto a 96 anni il padre de La notte della Repubblica (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto ieri, 4 agosto 2020, all'età di 96 anni, Sergio Zavoli, giornalista, scrittore ex Presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai e ideatore de La notte della Repubblica. Ha raccontato l'Italia e gli italiani meglio di chiunque altro. Si è spento all'età di 96 anni Sergio Zavoli, giornalista e scrittore morto ieri sera, 4 agosto 2020. Nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, riminese di adozione e amico intimo di Federico Fellini, che era solito sentire via telefono ogni mattina alle 7:30 per commentare i fatti del giorno, come rivelò lui stesso, Sergio Zavoli è stato uno degli intellettuali ... Leggi su movieplayer

