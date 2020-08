Sergio Zavoli è morto: malattia e causa morte. Chi era il giornalista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sergio Zavoli è morto: malattia e causa morte. Chi era il giornalista Oggi è un giorno particolarmente triste non solo per il mondo del giornalismo italiano: è morto Sergio Zavoli, una delle figure più iconiche della cultura italiana del secondo dopo guerra. Aveva 96 anni. Esplosione Beirut: video, causa e bilancio morti-feriti. Gli aggiornamentiSegui Termometro Politico su Google News Sergio Zavoli: l’ultimo ritorno a Rimini “Il principe del giornalismo” così un altro grande maestro del giornalismo italiano come Indro Montanelli aveva soprannominato Sergio Zavoli che ieri 4 ... Leggi su termometropolitico

RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - Davide : Pochi minuti da un documentario di Sergio Zavoli del 1968, che racconta della rivoluzione psichiatrica di Franco Ba… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - PFacchinello : RT @Raiofficialnews: ??@RaiUno cambia palinsesto e dedica la prima serata a #SergioZavoli: “Zavoli, storia di un cronista”, condotto da Mon… - amicidiberselli : Ci ha lasciato Sergio #Zavoli. @espressonline oggi ha ripubblicato un pezzo di #Berselli del 2007, quando al giorna… -