Sergio Zavoli è morto, addio al maestro del giornalismo televisivo: aveva 96 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) addio a Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo, con programmi ancora oggi visti e rivisti dai telespettatori. aveva 96 anni lo scrittore e saggista, che si è spento ieri, 4 agosto 2020, a Roma. Padre di trasmissioni importanti come La notte della Repubblica, è stato anche radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, nonché autore di inchieste che hanno segnato la storia del paese. L’arrivo in tv nel 1968: Zavoli ha ideato format di grande successo come TV7, AZ, Controcampo. Non solo: Zavoli è stato anche direttore del Mattino di Napoli (1993-94) e ha scritto su varie riviste come Oggi, Epoca, ... Leggi su urbanpost

