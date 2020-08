Sepulveda bello ed elegante come l’heliconia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ogni morte è dolorosa, non ci sono morti più illustri di altri, ma personalmente quando di recente è scomparso Luis Sepulveda ne ho sofferto. La cosa mi è spiaciuta per il senso di riconoscenza che provo verso qualcuno che mi ha aiutato, per la sopraggiunta consapevolezza, ovvia direte, che anche i migliori non vengono risparmiati. Per tenere vivo il suo ricordo ho deciso di cercare le sue tracce tra le pagine de “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” edito da Guanda.In questo prezioso libro quello che Sepulveda definisce con maestria è il quadro di una situazione sociale ben chiara: l’abuso di potere dell’uomo ‘civilizzato’ che distruggendo la natura viola l’armonia con il creato.Così abbiamo il grasso e viscido sindaco di El Idilio, soprannominato Lumaca, che ... Leggi su huffingtonpost

psicologicame13 : Il #viaggio più bello è quello della #vita, prendi il #timone della tua #storia. Vieni in #psicoterapia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sepulveda bello Sepulveda bello ed elegante come l’heliconia L'HuffPost Sepulveda bello ed elegante come l’heliconia

Ogni morte è dolorosa, non ci sono morti più illustri di altri, ma personalmente quando di recente è scomparso Luis Sepulveda ne ho sofferto. La cosa mi è spiaciuta per il senso di riconoscenza che pr ...

Nicola Savino: «Linus guadagna più di me: lui è Jagger, io Keith Richards»

Chi guadagna di più? «Ancora lui!». Non si butti giù. Lei fa tante cose in tv... «Credo di averlo lambito per un paio d’anni. Ha presente quando il piccolino fa un salto e riesce a toccare la rete del ...

Ogni morte è dolorosa, non ci sono morti più illustri di altri, ma personalmente quando di recente è scomparso Luis Sepulveda ne ho sofferto. La cosa mi è spiaciuta per il senso di riconoscenza che pr ...Chi guadagna di più? «Ancora lui!». Non si butti giù. Lei fa tante cose in tv... «Credo di averlo lambito per un paio d’anni. Ha presente quando il piccolino fa un salto e riesce a toccare la rete del ...