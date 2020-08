Sean Penn convolato a nozze, lei ha 32 anni meno di lui (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sean Penn si è appena sposato per la terza volta con la giovane Leila George. A comunicarlo un’indiscrezione pubblicata sui social da un’amica della coppia mediante una Foto in cui, i più, hanno riconosciuto l’anello della giovane Leila. Il matrimonio sarebbe stato celebrato in gran segreto e, proprio per questo motivo, non vi sono state notizie in merito. La didascalia, poi, non lascia dubbi e conferma che Sean Penn ha davvero sposato la giovanissima George. Una ragazza che ha la stessa età della figlia e che è 32 anni più giovane di lui. La notizia, naturalmente, ha fatto il giro del mondo nonostante il post sia stato cancellato quasi subito. Vediamo i dettagli. Sean Penn si è sposato per la ... Leggi su kontrokultura

lucia25968868 : RT @Corriere: Sean Penn mostra la fede: «Ho sposato Leila George. La cerimonia? Su Zoom» - Corriere : Sean Penn mostra la fede: «Ho sposato Leila George. La cerimonia? Su Zoom» - enricofrasca3 : RT @Corriere: Sean Penn mostra la fede: «Ho sposato Leila George. La cerimonia? Su Zoom» - Corriere : Sean Penn mostra la fede: «Ho sposato Leila George. La cerimonia? Su Zoom» - ModaCorriere : Sean Penn mostra la fede: «Ho sposato Leila George. La cerimonia? Su Zoom» -