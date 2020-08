Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, 05 AGO - Sono 769.266 le domande per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze presenti nel sistema di inoltro delle istanze. Di queste, 633.007 sono già chiuse ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TelevideoRai101 : Scuola,769mila domande per le supplenze - sardanews : Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza - iconanews : Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola 769mila Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza - Ultima Ora Agenzia ANSA Scuola: Azzolina firma ordinanza aumento organico,+50mila unità

Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dalla ministra dell'Istruzione,Lucia Azzolina, che ha inc ...

Scuola,769mila domande per supplenze a 24h da scadenza

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sono 769.266 le domande per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze presenti nel sistema di inoltro delle istanze. Di queste, 633.007 sono gi ...

Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dalla ministra dell'Istruzione,Lucia Azzolina, che ha inc ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sono 769.266 le domande per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze presenti nel sistema di inoltro delle istanze. Di queste, 633.007 sono gi ...