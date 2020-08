Scuola, Forza Italia Critica Conte: Scarica Sugli Altri La Responsabilità dei suoi Errori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, Critica il Premier Conte: “Non si capisce in che modo la ‘garanzia’ di Conte sulla ripartenza della Scuola dovrebbe tranquillizzare le famiglie“. “Finora il premier ha smentito qualsiasi impegno assunto finendo sempre per Scaricare su Altri la responsabilità dei dei suoi Errori” continua la deputata. “Quanto al merito politico delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, è chiaro che siamo al commissariamento di fatto del ministro Azzolina dopo mesi di Errori gravi e di avvitamento totale, con l’ultimo ‘pantano’ sui famosi banchi a rotelle” ... Leggi su youreduaction

”Non si capisce in che modo la ‘garanzia’ di Conte sulla ripartenza della scuola dovrebbe tranquillizzare le famiglie: finora il premier ha smentito qualsiasi impegno assunto finendo sempre per scaric ...

“Oggi – ha spiegato Azzolina – dopo aver ultimato tutti i passaggi istituzionali e con le forze sociali, ho firmato l’Ordinanza ... Priorità massima sarà data alla scuola dell’infanzia e al primo ...

