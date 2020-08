Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: “Oltre 50mila nuove assunzioni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato di aver firmato l’ordinanza che prevede oltre 50mila nuove assunzioni tra personale ata e docenti La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza dopo aver incontrato i rappresentanti delle Regioni per parlare della ripresa delle scuole a settembre e delle nuove assunzioni di docenti e personale Ata. “Oggi, … L'articolo Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: “Oltre 50mila nuove assunzioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. - Agenzia_Ansa : #Scuola, la ministra #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti… - RaiNews : Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. E' quanto…

