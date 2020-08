Scout si perde vicino agli impianti di sci del Cerreto, ritrovato nella notte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Massa Momenti di apprensione ieri sera per uno Scout che si era perso nella zona del Vallone dell'Inferno , vicino agli impianti da sci del Passo del Cerreto, nel comune di Fivizzano. Sul posto erano ... Leggi su lanazione

Massa Carrara, 5 agosto 2020 - Momenti di apprensione ieri sera per uno scout che si era perso nella zona del Vallone dell’Inferno, vicino agli impianti da sci del Passo del Cerreto, nel comune di Fiv ...Il giovane si è perso nella zona del Vallone dell'Inferno. In azione per ore squadre del Soccorso Alpino di Toscana ed Emilia Romagna FIVIZZANO — Ore di apprensione per un giovane scout che ieri sera ...