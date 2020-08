Scossa di terremoto ad Accettura, provincia di Matera (Di mercoledì 5 agosto 2020) terremoto in Basilicata, esattamente ad Accettura, piccola località in provincia di Matera. Una potente Scossa di magnitudo 2.8 Paura in Basilicata. Nelle prime ore di stamane, esattamente alle 07.24, avvertita una potente Scossa di terremoto. Il sisma, secondo quanto riportato dall’accurato e attento lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una potenza di 2.8 gradi magnitudo sulla scala Richter. L’epicentro del sisma registrato a pochi chilometri (esattamente 4) dal comune di Accettura, piccola località della provincia di Matera con appena 1.724 abitanti. Finora non sono stati rilevati danni a strutture del posto o persone ferite. POTREBBE ... Leggi su bloglive

sabrinatehilim : @MFerraglioni @joem5s confermo, è sembrato il boato di un terremoto con una scossa, molto forte la seconda... - CiaoKarol : Scossa di terremoto in provincia di Matera questa mattina alle 7.24: ++ Piccola scossa di terremoto nel materano al… - CiaoKarol : ++ Scossa di terremoto nel materano alle 7.24 ++ - tusciaweb : Scossa di terremoto nel Materano, magnitudo 2,8 Matera - Scossa di terremoto nel Materano, magnitudo 2,8. Il sism… - NuovoSud : Scossa di terremoto nel Materano di magnitudo 2.8 -