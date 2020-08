Schianto in moto, Martina muore a 28 anni. Ferito il fidanzato (Di mercoledì 5 agosto 2020) . I due giovani stavano andando in vacanza ed erano diretti in Austria Stavano andando in vacanza in Austria Martina Di Domenico e il suo fidanzato Luca Bani, di Cascine di Buti, quando si sono scontrati con un mezzo pesante. Scontro che si è rivelato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sotto choc gli amici della coppia coinvolta nell’incidente che è costato la vita alla 28enne residente a Calcinaia, il fidanzato è stato dimesso PISA. Due famiglie sotto choc. Due comunità che piangon ...

