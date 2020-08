Scadenza graduatorie provinciali 2020: nessuna proroga in vista. La data (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alle ore 19 di martedì 4 agosto 2020 sono state inserite 709.81 domande per la procedura delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Ricordiamo che l’iter, che prevede per la prima volta un processo interamente digitalizzato, è stato avviato lo scorso 22 luglio. Del sopraccitato totale di domande, 515.290 richieste sono state già chiuse e inoltrate: le residue 194.691 sono invece ancora nel sistema e devono ancora essere inviate. Sono più di 725 mila gli utenti entrati nel sistema digitale, con oltre 6,9 milioni di accessi all’istanza, come riferito dal Ministero dell’Istruzione nella serata di ieri. Scadenza graduatorie provinciali: termine ultimo per la presentazione delle domande, la data Non ci ... Leggi su termometropolitico

