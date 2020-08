Sardegna, così stanno distruggendo il nostro Corpo forestale di Vigilanza ambientale (Di mercoledì 5 agosto 2020) 1985: l’anno del presidente sardista che creò il Corpo forestale di Vigilanza ambientale (CFVA) della Sardegna.2020: l’anno del presidente sardista che distrugge il Corpo forestale di Vigilanza ambientale. Non ne abbiamo ancora la certezza matematica, ma tutto va in quella direzione. Il Cfva non è uno scherzo, non è un gioco di qualche amministratore, o il vezzo del presidente che fu, Mario Melis: il Cfva coordina le attività di antincendio in Sardegna, svolge funzioni tecniche pregiatissime e di rilievo in materia ambientale. Questo gli permette di essere apprezzatissimo, dai magistrati sardi, quando indagano su vicende ambientali. Ma il Cfva è molto ... Leggi su ilfattoquotidiano

