Sara Amira e Sonny, coccole sotto il sole e voglia di viversi: complicità alle stelle in riva al mare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra le coppie non scoppiate dell’ultima edizione di Uomini e Donne Sara Amira e Sonny Di Meo si godono la primissima estate da innamorati. E lo fanno ad Ibiza, isola scottante per i neo-fidanzati alla prova sentimenti. Sceltisi nel salotto di Canale 5 dopo la pausa forzata da coronavirus, l’hostess reatina e la sua inaspettata dolce metà proseguono a gonfie vele la loro relazione lontano dalle telecamere. E pensare che su Sonny “non ci avrebbe scommesso proprio nessuno…”. Leggi anche >> Elena Santarelli marito, stretti stretti al mare: «Che peccato per Bernardo, si è rovinato fisicamente» Sara Amira e Sonny: vicinissimi in spiaggia tra coccole e ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Sara Amira Uomini e Donne: discussione accesa tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi DailyNews 24 Sara Amira e Sonny, coccole sotto il sole e voglia di viversi: complicità alle stelle in riva al mare

Tra le coppie non scoppiate dell’ultima edizione di Uomini e Donne Sara Amira e Sonny Di Meo si godono la primissima estate da innamorati. E lo fanno ad Ibiza, isola scottante per i neo ...

Calciomercato Roma, visite mediche per Cetin al Verona

CALCIOMERCATO ROMA CETIN AL VERONA – Già nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la chiusura dell’affare tra la Roma e l’Hellas per l’approdo a Verona di Mert Cetin. La formula sarà quella del prestit ...

Tra le coppie non scoppiate dell’ultima edizione di Uomini e Donne Sara Amira e Sonny Di Meo si godono la primissima estate da innamorati. E lo fanno ad Ibiza, isola scottante per i neo ...CALCIOMERCATO ROMA CETIN AL VERONA – Già nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la chiusura dell’affare tra la Roma e l’Hellas per l’approdo a Verona di Mert Cetin. La formula sarà quella del prestit ...