Sanità, Bombardieri (Uil): “Li chiamavano eroi, ora rinnovo contratti. Stop licenziamenti fino al 31 dicembre oppure sarà mobilitazione” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Presidio davanti a Montecitorio, questa mattina, dei lavoratori della sanità privata, che sono in attesa del rinnovo del contratto ormai da 14 anni. Presente in piazza, per portare la solidarietà di tutta la Uil, anche il Segretario generale, Pierpaolo Bombardieri. “Si sono riempiti la bocca – ha detto il leader della Uil – definendo eroi questi lavoratori, ma poi se ne sono dimenticati quando si è trattato di rinnovare il contratto scaduto da anni. Bisogna dare un segno di riconoscenza a chi ha dato la vita, in questi mesi, per salvarla a tante lavoratrici e lavoratori. Il contratto nazionale – ha proseguito Bombardieri – è un istituto fondamentale per la redistribuzione della ricchezza e per la garanzia dei diritti dei cittadini. Se non si rinnovano i ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Sanità, Bombardieri (Uil): “Li chiamavano eroi, ora rinnovo contratti. Stop licenziamenti fino al 31 dicembre oppur… - EneapEnea : RT @CislNazionale: #Sanitàprivata: #Landini, #Furlan, #Bombardieri scrivono a #Bonomi: #Confindustria sblocchi la firma del contratto ??http… - fnpcisler : RT @CislNazionale: #Sanitàprivata: #Landini, #Furlan, #Bombardieri scrivono a #Bonomi: #Confindustria sblocchi la firma del contratto ??http… - PacellaUbaldo : RT @CislNazionale: #Sanitàprivata: #Landini, #Furlan, #Bombardieri scrivono a #Bonomi: #Confindustria sblocchi la firma del contratto ??http… - LucaMaestripie : RT @CislNazionale: #Sanitàprivata: #Landini, #Furlan, #Bombardieri scrivono a #Bonomi: #Confindustria sblocchi la firma del contratto ??http… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Bombardieri La provincia yemenita dell'Hadhramaut beneficia del sostegno saudita a sanità, istruzione, energia e al settore idrico Affaritaliani.it