San Giorgio la Molara, positivo anche il marito della donna contagiata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (Bn) – Salgono a due i casi di positività a San Giorgio la Molara. Dopo il caso della donna 83enne, contagiata dalla badante tornata dalla Romania, è risultato positivo anche il marito. Il signore, un 94enne, risulta essere asintomatico ed era già stato posto in quarantena dopo il riscontro della positività della consorte. Negativi tutti gli altri tamponi effettuati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il nuovo ponte San Giorgio di Genova è stato aperto e con esso sono iniziati i primi disagi, traffico compreso. Per la precisione, il nuovo ponte è stato aperto nella serata del 4 agosto poche ore ...Il nuovo ponte di Genova, il San Giorgio, è in funzione. Mentre sopra transitano auto, camion e moto, sotto il cantiere prosegue per liberare la zona dai materiali residui e per completare il resto ...