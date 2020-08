Samsung presenta cinque nuovi dispositivi (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Unpacked Samsung è iniziato e sono cinque i nuovi dispositivi presentati con il primo evento virtuale mai trasmesso in streaming dalla Corea del Sud a causa del coronavirus.Durante l’evento sono stati rivelati cinque dispositivi che si integrano perfettamente per consentire ai consumatori di navigare in un mondo in rapido cambiamento: Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra, la serie Note più potente di sempre; Tab S7 e S7 +, tablet versatili per produttività e creatività; Galaxy Watch3, uno smartwatch premium con funzionalità avanzate per la salute; gli auricolari Galaxy Buds Live, eleganti ed ergonomici con una straordinaria qualità del suono; Galaxy Z Fold2, lo smartphone pieghevole di nuova generazione con ... Leggi su pantareinews

