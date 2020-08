Samsung Galaxy Note 20, ufficiale il nuovo smartphone top di gamma (Di mercoledì 5 agosto 2020) Samsung ha finalmente ufficializzato la nuova linea di smartphone Galaxy Note 20 durante un evento svoltosi in streaming a causa come sempre della pandemia da Coronavirus. La presentazione è stata particolarmente ricca, in quanto i modelli annunciati sono in realtà tre: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G e Galaxy Note 20 Ultra 5G). Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 5G sono praticamente identici, con l’unica ovvia differenza del supporto per le reti di quinta generazione da parte del secondo modello. In entrambi però il cuore pulsante è rappresentato dal processore octa-core Samsung Exynos 990, affiancato ... Leggi su ilfattoquotidiano

MKBHD : NEW VIDEO - Samsung Galaxy Note 20 Ultra Impressions: Ultra Premium! - Kwame______ : RT @MKBHD: NEW VIDEO - Samsung Galaxy Note 20 Ultra Impressions: Ultra Premium! - INN3RCHILD__ : RT @perchetendenza: 'Namjoon': Per questa foto promozionale del Samsung Galaxy Note 20 Ultra - amyJk6 : RT @perchetendenza: 'Namjoon': Per questa foto promozionale del Samsung Galaxy Note 20 Ultra - millielovessuga : RT @perchetendenza: 'Namjoon': Per questa foto promozionale del Samsung Galaxy Note 20 Ultra -